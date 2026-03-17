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Gobierno de Aragua rehabilita complejo de sanitarios en Bahía de Cata

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PorRafael Velásquez

Mar 17, 2026

Además del embellecimiento de uno de los destinos más visitados, se fortalece la economía local de Ocumare de la Costa de Oro al ofrecer mejores condiciones para visitantes y turista.

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por potenciar el turismo y garantizar servicios públicos de calidad, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, bajo las directrices de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, y en articulación directa con la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, avanza en la rehabilitación integral de los servicios sanitarios en la emblemática Bahía de Cata.

Estas acciones responden al plan de las 7 Transformaciones (7T), específicamente enfocadas en la Segunda Transformación (2T),  para la recuperación y modernización de los espacios estratégicos del estado.

Las labores fundamentales incluyen:

  • Construcción de paredes para reforzamiento de la estructura física para mayor durabilidad.
  • Sistema de aguas servidas con instalación y adecuación de tuberías para garantizar un sistema de saneamiento eficiente y ecológico.
  • Revestimiento con la respectiva aplicación de friso base en las superficies para posterior acabado final.

Esta intervención no solo mejora la estética de uno de los destinos más visitados de la entidad, sino que fortalece la economía local de Ocumare de la Costa de Oro al ofrecer mejores condiciones para visitantes y turistas.

Con estas obras, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con el Plan de la Patria y la consolidación de espacios que promuevan el bienestar social y el desarrollo productivo de las costas aragüeñas.

PRENSA GBA

FOTOS: CORTESÍA

 

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