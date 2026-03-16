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Liquidado incendio en el Parque Nacional Henri Pittier

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PorRafael Velásquez

Mar 16, 2026

CIUDAD MCY.- Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques  anunció que el incendio forestal en el Parque Nacional Henri Pittier quedó liquidado, gracias a la inmediata labor que ejecutó el personal de los diferentes organismos de prevención a través de la Operación Llovizna.

Gutiérrez explicó que el Operativo Llovizna fue una herramienta eficiente para lograr la liquidación del incendio. «La aeronave El Tigre 1 se desplegó por 38 horas en las que descargo 110.000 litros de agua durante toda la operación, en esta jornada de trabajo se incorporaron 28 personas con la aeronave para realizar los  relevos y reforzar áreas que lo ameritaban, además se realizaron 5 evacuaciones aeromédicas».

Asimismo, el comandante Gutiérrez constató que un equipo estará distribuido por las inmediaciones del pulmón vegetal realizando un trabajo de vigilancia y monitoreo, «esto será una guardia de ceniza».

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: PRENSA GBA

 

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