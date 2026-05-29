Gobierno desmiente Fake New sobre desmontaje del Estado

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano desmintió la falsa información difundida por el periodista David Placer, sobre una supuesta orden de «desmontar el Estado» venezolano.

El comunicador, quien está radicado en Europa, dijo que la presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió la instrucción del gobierno de Estados Unidos.

Placer dijo, además, que esta orden «incluye despidos masivos» y «eliminación de ministerios».

La información fue desmentida a través de una publicación realizada este jueves 28 de mayo por la cuenta en la red social X, Miraflores al Momento, que añadió: «Nuestra brújula de actuación son los trabajadores del país».

FUENTE: VTV

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