Gobierno Nacional continúa trabajando en el proceso de recuperación del servicio eléctrico

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional se encuentra desplegado y trabajando diariamente en el plan de restauración del servicio eléctrico y los servicios esenciales, afectados recientemente por contingencias naturales y la demanda energética.

“El sistema eléctrico sabemos que está muy golpeado, pero que también está muy presionado por el crecimiento económico, presionado por la emergencia climática», indicó tras realizar una visita a la planta de producción de cosméticos y cuidado personal «Valmy».

Precisó que a ello se suman los eventos naturales recientes que han impactado directamente la red de distribución. Sobre estas contingencias, detalló las labores de restitución en curso: «Tuvimos afectaciones con el doble terremoto que ya estamos recuperando. Tenemos el plan de recuperación y vamos a cumplir cada día de trabajo para recuperar los servicios esenciales».

Para hacer frente a este escenario, la Jefa de Estado planteó articular esfuerzos entre diversos sectores de la sociedad, buscando una respuesta integral que garantice la continuidad de los servicios públicos esenciales.

«Vamos, en Unión Nacional, la Unión Productiva, los sectores privados, sector público, vamos a seguir avanzando en este proceso de crecimiento», puntualizó la mandataria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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