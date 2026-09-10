Venezuela destaca crecimiento económico de 7,14 % en el segundo trimestre

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país registró un crecimiento económico del 7,14 % durante el segundo trimestre del año, posicionándose a la cabeza de la región latinoamericana.

La declaración tuvo lugar durante una visita a la planta de producción de cosméticos y cuidado personal «Valmy», donde destacó la consolidación del modelo económico nacional y resaltó que este proceso de recuperación se ha traducido en un aumento proyectado del 25 % en el consumo entre 2025 y 2026.

«Esa recuperación se da en el marco del crecimiento económico de Venezuela; un crecimiento que lidera la región, América Latina y Suramérica, ubicándose en 7,14 % durante el segundo trimestre», precisó la Jefa de Estado.

DIÁLOGO LABORAL

En el marco de estas acciones para el desarrollo nacional, la presidenta encabezó este miércoles un encuentro de trabajo con los principales voceros de los sectores sindical, gremial y empresarial del país, con el propósito de evaluar temas estratégicos orientados a consolidar la estabilidad laboral, la paz social y el desarrollo productivo de la Nación.

Durante la jornada, la mandataria adelantó que el país se encuentra en un proceso continuo de recuperación económica y puntualizó que el 91 % de los ingresos nacionales está destinado a las reivindicaciones laborales y al sistema de protección social del pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL