Gobierno Nacional extiende a 10 estados el Plan de vacunación contra la fiebre amarilla

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, autorizó al equipo de salud del Gobierno Bolivariano extender el Plan de vacunación contra la fiebre amarilla de cuatro entidades a 10 estados del país.

Recordó que el plan actual contra la fiebre amarilla, que inició el pasado mes de febrero se centró en la vacunación intensiva gratuita en 22 parroquias prioritarias de los estados Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua.

«En estos estados estamos en pleno desarrollo del plan, y ustedes ha pedido incorporar seis estados más», precisó en el Palacio de Miraflores, desde donde lideró la entrega de insumos médicos y espacios rehabilitados en centros de salud de diversos estados del país.

En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, señaló que el avance en los citados cuatro estados ha sido bastante aceptable con un 68%, no hemos terminado, tenemos que seguir en Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua, donde aspiramos llegar a un 90%».

Precisó que los otros seis estados son Guárico, Monagas, Sucre, Apure, Yaracuy y Cojedes, «para continuar avanzando en vista que tenemos las vacunas».

«Hasta el momento se han colocado 793 mil 455 dosis para la fiebre amarilla, en una sola dosis que protege de por vida», afirmó.

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