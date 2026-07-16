Gobierno Nacional impulsa atención financiera y reactivación económica para comercios y productores de El Junquito

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, un recorrido por la parroquia El Junquito, que también fue muy impactada por el doble terremoto, informó que el Ejecutivo Nacional ha privilegiado el diálogo con las comunidades para establecer como prioridad la atención financiera dirigida a los comercios locales de esta parroquia caraqueña.

«Hemos conversado con la comunidad; es el establecimiento primero de atención financiera para los comercios, para recuperar actividad económica, para los productores, para el que perdió la panadería», explicó la Mandataria Nacional para articular instrumentos de crédito, facilidades y acompañamiento técnico que permitan la pronta recuperación de las unidades productivas afectadas.

El objetivo es reactivar cadenas productivas y asegurar la continuidad de servicios esenciales en los barrios, habilitando mecanismos de financiamiento accesible, asesoría financiera y operaciones conjuntas con instancias locales para priorizar a los más afectados. Así, se pretende promover la recuperación sostenible del tejido comercial y productivo de El Junquito.

Con la apertura de estos canales de atención financiera y el acompañamiento técnico correspondiente, el Gobierno Nacional espera impulsar proyectos que permitan recuperar negocios en todos los estados impactados por el doble sismo.

CONCURSO DE PLANES MAESTRO

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de un concurso nacional destinado a la creación de los Planes Maestros para el desarrollo integral de La Guaira y El Junquito.

«Voy a llamar a un concurso nacional para plan maestro La Guaira, plan maestro el Junquito, donde quienes tengan experticia, conocimiento posterior a la elaboración del estudio de suelo, puedan aportar sus ideas y saquemos el mejor proyecto para la comunidad», explicó la Mandataria Nacional.

Agregó Rodríguez que todas las localidades afectadas son importantes. «Así como vamos a hacer el Plan Maestro para la nueva La Guaira, vamos a hacer un Plan Maestro para el nuevo El Junquito, que tenga actividad turística planificada, que tenga actividad productiva, agrícola y actividad comercial», detalló la Jefa de Estado para asegurar que todas las aristas están siendo contempladas.

Esta iniciativa busca integrar el conocimiento técnico y la visión de profesionales expertos para transformar estas zonas estratégicas, garantizando que el crecimiento urbano esté alineado con las necesidades reales de sus habitantes y el potencial económico y turístico de cada territorio.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo Nacional busca democratizar la planificación urbana en los estados afectados por la tragedia, invitando a quienes poseen ideas para consolidar proyectos de alto impacto social puedan hacer sus propuestas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA