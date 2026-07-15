Despliegue del Estado Mayor garantiza asistencia médica y servicios esenciales a familias afectadas

CIUDAD MCY.– ​El presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas, Jorge Rodríguez, presentó el balance de gestión correspondiente a este 15 de julio de 2026 sobre el despliegue operativo en las zonas afectadas por la contingencia.

El reporte oficial registra un total de 128.324 familias atendidas, 106 campamentos transitorios operativos que albergan a 20.857 personas y un registro de 17.907 ciudadanos sin vivienda. En materia logística y de salud, se han distribuido 24.232.965 litros de agua potable, 10.063 toneladas de alimentos y se han brindado servicios médicos a 34.872 pacientes en las áreas abordadas.

​La ejecución de estas labores en el terreno cuenta con la participación de 31.315 voluntarios, 30.989 efectivos institucionales desplegados y el apoyo de 2.408 rescatistas internacionales. El balance de infraestructura mantiene un acumulado de 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas, en un contexto donde el registro histórico de réplicas se ubica en 1.284 eventos. Asimismo, las cifras de afectación humana consolidan 6.462 personas rescatadas, 16.740 heridos y un total de 4.829 fallecidos asociados a la contingencia sísmica.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA