Gobierno nacional pone a disposición plataforma VenApp para reportar desaparecidos y daños por sismos de este miércoles

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que la aplicación VenApp se encuentra a disposición de la colectividad para reportar a personas conocidas o familiares que se encuentren desaparecidas, así como afectaciones a las viviendas por los sismos registrados la tarde de de este 24 de junio.

«Se encuentra a su disposición la herramienta del VenApp, para que los ciudadanos que quieran reportar un familiar desaparecido o una situación específica con daños a su vivienda puedan reportarlo inmediatamente a través de esta plataforma que ya está conectada con el Estado Mayor en esta coyuntura», precisó la Mandataria encargada.

El sismo de este 24 de junio se sintió en estados como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas, y luego del evento principal se han reportado unas veintena de réplicas.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA