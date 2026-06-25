Maduro llama a la unión nacional tras sismos de este miércoles

CIUDAD MCY.- El presidente Nicolás Maduro publicó un mensaje para los venezolanos en sus redes sociales, en ocasión de los sismos que afectaron varios estados del país este miércoles.

«Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela!», escribió.

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sorprendieron a los venezolanos este miércoles.

En Caracas y en sus alrededores se registraron derrumbes de casas y edificios, y se estima que podría haber «numerosas víctimas y daños extensos».

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA