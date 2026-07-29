Gobierno Nacional realizó mesa de trabajo para revisar producción de semillas en el país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Gobierno nacional efectuaron una reunión en la que se revisó la Ley de Semillas y otros temas clave para la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país, para adecuar las políticas públicas a las circunstancias y necesidades actuales.

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, GJ. Vladímir Padrino López, encabezó la mesa de trabajo donde manifestó que la semilla es un insumo estratégico y fundamental para la productividad del sector en Venezuela, país que posee el potencial y las condiciones agroecológicas para producir sus propias semillas.

Durante la jornada examinaron y debatieron la normativa vigente; evaluaron la cobertura actual de la producción de semillas en cultivares nacionales y revisaron los programas de mejoramiento genético, así como las innovaciones tecnológicas-científicas actuales vinculadas al sector agroproductivo.

Asimismo, evaluaron la certificación de la semilla como insumo para garantizar la producción con calidad de la siembra y altos rendimientos en los cultivos y debatieron sobre la protección de la semilla nacional y la soberanía tecnológica del sector semillero venezolano.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA