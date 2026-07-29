Restablecen servicio de telecomunicaciones tras reparación de cable submarino

Conatel informó que las labores de restitución estuvieron a cargo de la embarcación especializada Wave Sentinel, mediante una articulación entre las autoridades competentes y el sector privado

CIUDAD MCY.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó el restablecimiento del 100 % de la red y el retorno a sus niveles máximos de rendimiento, luego de concluir los trabajos de reparación en el cable submarino.

A través de una publicación en sus redes sociales, Conatel detalló que las labores de restitución estuvieron a cargo de la embarcación especializada Wave Sentinel, mediante una articulación entre las autoridades competentes y el sector privado.

Asimismo, el ente reconoció la labor de ingenieros y personal técnico que sumaron esfuerzos para devolver la conectividad absoluta a las familias, centros de salud y sectores productivos.

Conatel ratificó que mantendrá las labores permanentes de inspección y supervisión sobre la infraestructura crítica de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar la conexión de todo el pueblo venezolano.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA