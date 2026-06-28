‎Gobierno nacional reporta 1.450 fallecidos y 12.721 damnificados tras terremotos en Venezuela

CIUDAD CY.- ‎El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este domingo un nuevo balance por parte del Gobierno nacional luego de los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter que afectaron a siete estados del país el pasado 24 de junio.

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‎El presidente del Poder Legislativo informó que hasta la fecha de reportan un total de 1.450 fallecidos tras el evento sísmico, así como también, 3.150 personas heridas en los distintos hospitales del país y 12.721 damnificados como consecuencia de estos hechos.

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‎De igual forma, Rodríguez anunció que ‎774 edificaciones fueron afectadas por los movimientos telúricos, siendo 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial.

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‎»Se han afectado 38 hospitales que ya estamos rápidamente reparando, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole, puentes, carreteras, con un total de 2.501 edificios de infraestructura afectados», enfatizó.

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‎ALIMENTACIÓN GARANTIZADA

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‎Por otro lado, Rodríguez informó que el Estado venezolano ha garantizado la alimentación de todas las personas afectadas y los rescatistas que están trabajando en busca de sobrevivientes de la tragedia que afectó a 7 estados del país.

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‎A respecto, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que se han atendido después de los dos terremotos a 73.937 familias, se han distribuido 7.225.000 kilogramos de alimentos. De la misma forma, se han distribuido de forma directa 20.000 bolsas de comida, sobre todo en el estado de La Guaira, y se han servido hasta el momento 222.147 platos de comida caliente.

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‎ASISTENCIA MÉDICA

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‎Finalmente, Jorge Rodríguez anunció que se ha brindado asistencia médica a un gran número de afectados por los sismos del pasado 25 de junio.

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‎Con relación a este tema dijo que 4.200 personas han recibido asistencia médica y 7.168 han pasado por los triajes de los hospitales en La Guaira, en Caracas, en Valencia, en Maracay y también en los hospitales de campaña instalados en el estado de La Guaira, para un total de 12.049 personas atendidas desde el punto de vista médico.

YLAI OLMOS CASTILLO

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‎FOTO: CORTESÍA