Estado venezolano activó la página web localizapacientes.com y la línea telefónica 0800 AYUDA-01

CIUDADMCY.- Con la finalidad de brindar apoyo a todas las personas que están en búsqueda de familiares que hayan sido víctimas de los últimos sismos que afectaron al país que no hallan podido comunicarse y se encuentran recluidos en centros asistenciales o albergues temporales el Estado venezolano activó la página web http://www.localizapacientes.com

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‎El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien explicó que a través de esta plataforma el usuario podrá ingresar y con solo colocar llenar el formulario correspondiente el usuario podrá saber el estatus de la persona a la que busca.

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‎»La persona entra en esa página web y simplemente rellena el formulario correspondiente, escribiendo el nombre, el apellido o el número de cédula de la persona que está buscando y nosotros podremos decirle si está en alguna institución de salud en cualquier parte del país, sea en La Guaira, en Caracas, en el estado Miranda, en Aragua, o en Carabobo», detalló.

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‎Expresó Rodríguez que el acceso a esta página web está abierto para toda persona que desee acceder desde cualquier parte del mundo y estará actualizándose 24 horas al día.

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‎»Continuamos, repito, en la búsqueda incesante de personas con vida entre la devastación que significa en los actuales momentos el estado La Guaira».

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‎AYUDA PSICOLÓGICA

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‎Ante el impacto psicológico que significó para muchos venezolanos el doble terremoto del pasado 24 de junio, el Gobierno nacional ha dispuesto la línea telefónica 0800 AYUDA-01 a fin de ofrecer atención psicológica a todas las personas que así lo requieran.

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‎»Un grupo de psicólogas, psicólogos y psiquiatras estarán respondiendo a la llamada telefónica de cualquier venezolano o venezolana que allí llame y quiera recibir algún tipo de apoyo psicológico, conversar o que pueda ser derivado,.si el caso lo amerita, hacia otras instituciones», acotó.

YLAI OLMOS CASTILLO

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‎FOTO: CORTESÍA