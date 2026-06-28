Estado venezolano activó la página web localizapacientes.com y la línea telefónica 0800 AYUDA-01

CIUDADMCY.- Con la finalidad de brindar apoyo a todas las personas que están en búsqueda de familiares que hayan sido víctimas de los últimos sismos que afectaron al país que no hallan podido comunicarse y se encuentran recluidos en centros asistenciales o albergues temporales el Estado venezolano activó la página web http://www.localizapacientes.com
El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien explicó que a través de esta plataforma el usuario podrá ingresar y con solo colocar llenar el formulario correspondiente el usuario podrá saber el estatus de la persona a la que busca.
»La persona entra en esa página web y simplemente rellena el formulario correspondiente, escribiendo el nombre, el apellido o el número de cédula de la persona que está buscando y nosotros podremos decirle si está en alguna institución de salud en cualquier parte del país, sea en La Guaira, en Caracas, en el estado Miranda, en Aragua, o en Carabobo», detalló.
Expresó Rodríguez que el acceso a esta página web está abierto para toda persona que desee acceder desde cualquier parte del mundo y estará actualizándose 24 horas al día.
»Continuamos, repito, en la búsqueda incesante de personas con vida entre la devastación que significa en los actuales momentos el estado La Guaira».
AYUDA PSICOLÓGICA
Ante el impacto psicológico que significó para muchos venezolanos el doble terremoto del pasado 24 de junio, el Gobierno nacional ha dispuesto la línea telefónica 0800 AYUDA-01 a fin de ofrecer atención psicológica a todas las personas que así lo requieran.
»Un grupo de psicólogas, psicólogos y psiquiatras estarán respondiendo a la llamada telefónica de cualquier venezolano o venezolana que allí llame y quiera recibir algún tipo de apoyo psicológico, conversar o que pueda ser derivado,.si el caso lo amerita, hacia otras instituciones», acotó.
YLAI OLMOS CASTILLO
FOTO: CORTESÍA