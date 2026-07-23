Gobierno nacional y experto Miyamoto avanzan en plan reconstrucción antisísmica

CIUDAD MCY .-Con el propósito de dar seguimiento y consolidar el plan nacional de rehabilitación de infraestructura, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez, y el especialista en ingeniería estructural y riesgos sísmicos, Dr. Kit Miyamoto.

Ramírez anunció que se ejecutará la reparación de edificaciones con daños leves y moderados mediante la capacitación técnica en construcción antisísmica dirigida a obreros y albañiles de las comunidades afectadas.

La reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, como parte de las iniciativas que se adelantan a 28 días de los eventos sísmicos que afectaron a siete entidades, con mayores daños en La Guaira.

En el encuentro, Miyamoto presentó un balance operativo destacando la operatividad de 14 vertederos temporales para el traslado de material sobrante hacia un centro de acopio final sobre la zona del aeropuerto.

Además, informó sobre el despliegue a través de un equipo de 100 ingenieros venezolanos capacitados que se encuentran en la evaluación de casas y estructuras aptas para reparación.

Miyamoto elogió el compromiso y preparación técnica de los ingenieros venezolanos en la atención constante y directa a las familias afectadas.

FUENTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS

FOTO: CORTESÍA