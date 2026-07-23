Gobierno Nacional instala II Encuentro con ONG Internacionales para fortalecer cooperación humanitaria

CIUDAD MCY.- Este miércoles la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela instaló el II Encuentro con ONG Internacionales y el Sistema de Naciones Unidas, un espacio de articulación para el fortalecimiento de la respuesta humanitaria y la cooperación para atender a los afectados por los sismos.

La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para las Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia, a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, en la que resaltó la participación de autoridades nacionales y diversos organismos internacionales.

El representante diplomático agradeció el respaldo de las delegaciones internacionales y resaltó la organización de la población para hacer frente a la contingencia, mientras las autoridades de los organismos multilaterales valoraron la realización de estos ciclos de reuniones. “Ustedes han tenido la oportunidad de observar un país en calma, un país con un pueblo comprometido, empeñado, que además está organizado y sabe responder a una coyuntura tan difícil […] les agradezco por estar acá, en nombre de la presidenta Delcy Rodríguez y del pueblo de Venezuela”, expresó el Canciller.

En la reunión asistieron los viceministros para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y Temas Multilaterales, Alexander Yánez, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla y la directora general del Despacho de la Vicepresidencia Social, Mary Carmen Moreno, entre otras autoridades que forman parte de la red de apoyo humanitario destacado en Venezuela.

Los integrantes de las plataformas presentes en la sede de la Cancillería expusieron el reporte del despliegue en las regiones impactadas y ratificaron la disposición de mantener la cooperación en los esquemas de recuperación local.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA