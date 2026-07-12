Gobierno nacional y Miyamoto International evalúan asistencia técnica antisísmica

CIUDAD MCY.- Un balance sobre el encuentro estratégico destinado a revisar las propuestas de análisis sismorresistente aportadas por la reconocida firma Miyamoto International, a partir de su experiencia global ante eventos sísmicos de alta energía, los cuales obligan a tomar previsiones de alta ingeniería para adaptar las futuras edificaciones a las nuevas condiciones del territorio, ofreció, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Asimismo, destacó desde el puesto de comando de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios; que todo este andamiaje de reuniones con la cooperación internacional se ejecuta gracias a las gestiones de la presidenta Delcy Rodríguez, con el firme propósito de establecer normativas que garanticen, a mediano y largo plazo, la resistencia de las estructuras frente a fenómenos de gran magnitud, tras recordar que los sismos registrados afectaron severamente a edificaciones tanto públicas como privadas en La Guaira y otros estados.

Ramírez detalló el amplio apoyo internacional recibido tras la contingencia con la participación activa de naciones aliadas como Japón y México, delegaciones que apoyan en el diseño de propuestas específicas para consolidar un sistema de alerta temprana y un mecanismo eficiente de gestión de riesgo que permita afrontar futuras situaciones críticas, de acuerdo con la intensidad de los terremotos y el tipo de suelo donde se edifique.

El también ministro del Poder Popular para Obras Públicas, detalló que la asesoría técnica del experto en desastres se vinculará directamente a las acciones del plan Venezuela Renace, enfocado en la reconstrucción nacional, espacio donde los especialistas extranjeros plantean opciones tecnológicas innovadoras, al precisar textualmente que “ellos plantean varias opciones, incluyendo el empleo de la inteligencia artificial para la evaluación de infraestructuras que están dentro de los distintos niveles del semáforo”.

Del mismo modo, resaltó que esta herramienta digital consiste en una aplicación especializada que permite escanear de forma rápida cada estructura civil para arrojar una vista diagnóstica inmediata, según el código de colores establecido en el país, un sistema automatizado que determina con precisión si el inmueble se encuentra en estatus rojo, verde o amarillo para verificar las instalaciones de manera rigurosa antes de autorizar el retorno a la normalidad en cuanto a su uso cotidiano.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTEESIA