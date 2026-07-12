Instalan en el país 13 hospitales de campaña con apoyo internacional para atender a afectados por sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado que se instalaron en el país 13 hospitales de campaña con la cooperación internacional para atender a los afectados por los sismos del 24 de junio.

«Tenemos 13 hospitales de campaña instalados de distintos países, estos hospitales están sirviendo de soporte a los campamentos transitorios», señaló Rodríguez durante un recorrido por el hospital de campaña instalado por Qatar y que además será donado de forma permanente a Venezuela.

Los hospitales de campaña tienen el propósito, entre otros aspectos, de atender enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes, explicó Rodríguez. Los hospitales de campaña tienen el propósito, entre otros aspectos, de atender enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes, explicó Rodríguez. «Venezuela nunca va a olvidar lo que ha hecho la comunidad internacional en estas horas tan difíciles de duelo, de dolor para nuestro pueblo», añadió tras agradecer a Qatar por su apoyo. Por su parte, el ministro venezolano de Salud, Carlos Alvarado, dijo que además de los hospitales de campaña, Venezuela ha recibido la cooperación de personal médico y de salud por parte de más de 20 países. «Se han incorporado con nosotros en nuestros hospitales y han aportado una extraordinaria ayuda a los afectados por el terremoto», agregó Alvarado sobre la cooperación médica internacional.

FUENTE: GLOBOVISION

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