Instalan en el país 13 hospitales de campaña con apoyo internacional para atender a afectados por sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado que se instalaron en el país 13 hospitales de campaña con la cooperación internacional para atender a los afectados por los sismos del 24 de junio.
«Tenemos 13 hospitales de campaña instalados de distintos países, estos hospitales están sirviendo de soporte a los campamentos transitorios», señaló Rodríguez durante un recorrido por el hospital de campaña instalado por Qatar y que además será donado de forma permanente a Venezuela.
«Venezuela nunca va a olvidar lo que ha hecho la comunidad internacional en estas horas tan difíciles de duelo, de dolor para nuestro pueblo», añadió tras agradecer a Qatar por su apoyo.
Por su parte, el ministro venezolano de Salud, Carlos Alvarado, dijo que además de los hospitales de campaña, Venezuela ha recibido la cooperación de personal médico y de salud por parte de más de 20 países.
«Se han incorporado con nosotros en nuestros hospitales y han aportado una extraordinaria ayuda a los afectados por el terremoto», agregó Alvarado sobre la cooperación médica internacional.