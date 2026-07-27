Gobierno regional entregó materiales para recuperar viviendas afectadas por sismos en Tovar

Los insumos entregados por la gobernadora Joana Sánchez, serán destinados a la recuperación de 50 viviendas de la jurisdicción, permitiendo a las familias volver a sus hogares de manera segura

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan «Venezuela Renace» y dando una respuesta inmediata y oportuna a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo la entrega de materiales de construcción destinados a fortalecer el proceso de recuperación de las viviendas afectadas en el municipio Tovar.

​La importante dotación, enviada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, fue entregada sobre el terreno por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y contó con el acompañamiento de la secretaria General de Gobierno, Belén Arteaga; la Autoridad Única de Vivienda, Fernando Álvarez; el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez; miembros del Estado Mayor de Sucesos Adversos, entre otras autoridades.

​Entre los insumos despachados para las labores de rehabilitación y reconstrucción de los hogares se incluyen láminas de techo galvanizado tipo zinc, cemento, bloques y tubos estructurales, entre otros implementos.

​Durante la recepción y entrega de los materiales de obra, la gobernadora Joana Sánchez ofreció un balance detallado sobre el alcance de esta fase de atención habitacional

​»De parte de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, estamos entregando la primera avanzada de materiales que constituyen la recuperación de 50 viviendas de las 83 que están en campamento», expresó la mandataria regional.

​La vocera de la Aragüeñidad aprovechó la ocasión para enaltecer y agradecer el constante despliegue del Gobierno Nacional en la entidad para salvaguardar a la población vulnerable.

​»Agradecemos el esfuerzo que hace la comisión de habitabilidad, la Vicepresidencia de Servicios Públicos, la Misión Venezuela Renace y el acompañamiento que hace el Ministerio de Alimentación en cada uno de los campamentos en este territorio», concluyó Sánchez.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DE SALUD

​Como parte de su extensa ruta de trabajo en la Colonia Tovar, acompañada de la secretaria General de Gobierno, Belén Arteaga; la secretaria de la 4T, Gipsy Colmenares; y el alcalde Maximiliano Suárez, realizó un recorrido estratégico por dos importantes centros de salud de la localidad.

​Las inspecciones se concentraron en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y la Sala de Rehabilitación Integral (SRI). Durante la visita, las autoridades detallaron diversas estrategias orientadas a optimizar estos espacios y garantizar mejores servicios médicos a los colonieros.

​En este sentido, la máxima autoridad del estado anunció los avances de nuevas infraestructuras para la municipalidad del Eje Este,.

«Estamos haciendo el control y seguimiento de una obra que está en marcha y es la construcción de un quirófano para operaciones de mediana y baja complejidad», afirmó la Gobernadora.

​Para finalizar, Sánchez extendió su profundo agradecimiento al Ejecutivo Nacional y al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, destacando su compromiso constante con la modernización y recuperación integral del Sistema Público de Salud del estado Aragua.

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YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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