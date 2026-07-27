Insajuv define nuevas estrategias para el desarrollo integral de la juventud aragüeña

Durante un encuentro regional autoridades y líderes plantearon ideas, propuestas y estrategias claves en pro de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- Con el fin de articular estrategias para fortalecer la atención de todos los jóvenes del estado Aragua, se llevó a cabo un importante encuentro regional de autoridades y líderes juveniles desde las instalaciones del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv).

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el secretario de Juventud y Deporte y director de Insajuv, Yonanthan Hernández, acompañado por Anthony Bolívar, director estadal del Ministerio de la Juventud y los responsables municipales de juventud de las distintas alcaldías y el equipo de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

Durante la jornada de trabajo, los participantes plantearon ideas, propuestas y estrategias claves para ejecutar desde los diversos puntos del estado, acciones que impulsen la Aragüeñidad y logren impactar en la calidad de vida de la muchachada.

Además, para garantizar un abordaje completo que fomente el crecimiento de las futuras generaciones de la entidad, se discutieron acciones concretas en cuatro ejes fundamentales: emprendimiento, educación, deporte y cultura.

Cabe destacar que, toda esta ruta de trabajo y articulación institucional se desarrolla bajo los lineamientos del Plan de la Aragueñidad, una visión de gestión impulsada por la gobernadora Joana Sánchez, quien continúa trabajando incansablemente por la consolidación de políticas públicas eficaces que favorezcan, protejan y garanticen el futuro de la juventud en el estado Aragua.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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