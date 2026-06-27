Gobierno venezolano agradece amistad y cooperación de EE. UU. tras sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado de la nación, Marco Rubio, para ratificar su respaldo al pueblo venezolano.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales у asistencia humanitaria para las familias afectadas por los recientes sismos.

«Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación», expresó la jefa de Estado (E), a través de su canal de Telegram.

El Gobierno de los Estados Unidos, envió a equipo especializado de rescate a Venezuela, para atender a las víctimas de este fenómeno natural.

FUENTE: VTV

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