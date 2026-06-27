Namibia y Gambia ofrecen cooperar en beneficio del pueblo venezolano

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo una conversación con su homóloga de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi. La diplomática extendió en representación de su Gobierno la disposición para cooperar activamente en beneficio del pueblo venezolano.

La información fue compartida en el canal de Telegram del canciller venezolano, quien agradeció los gestos de los países del mundo en apoyar a Venezuela en estos momentos difíciles.

De igual manera, dió a conocer que el canciller de Gambia, Sering Modou Njie, transmitió telefónicamente un mensaje de solidaridad y respaldo para el pueblo venezolano.

«Agradecemos este gesto en nombre del Gobierno Bolivariano, el cual reitera el valor de la histórica amistad que une a nuestros países y fortalece nuestra agenda de diplomacia y cooperación internacional», escribió Gil en sus redes sociales.

Vale destacar que, desde el pasado 24 de junio la República Bolivariana de Venezuela ha recibido gestos de solidaridad de diferentes países del mundo, quienes expresan su interés de apoyar en estás circunstancias dónde el pueblo se ha visto afectados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se suscitaron en el país.

FUENTE: VTV

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