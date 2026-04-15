Gobierno venezolano trabaja estrategias de cooperación con la Unión Europea

CIUDAD MCY.-El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Unión Europea en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, y el director general adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro Zuzuárregui. Así lo informó Gil mediante su canal de Telegram.

«Durante el encuentro, discutimos estrategias para fortalecer la cooperación entre Europa y nuestra nación, siempre en un marco de respeto, diálogo y en beneficio mutuo para nuestros pueblos».

Previamente, los diputados del Grupo de Amistad Parlamentaria con la Unión Europea (UE) de la Asamblea Nacional llevaron a cabo su segunda reunión de trabajo, para fortalecer los mecanismos de acercamiento diplomático con el bloque geopolítico.

Asimismo, el diputado Fernando Bastidas instó a rescatar los espacios de intercambio comercial y político, e hizo mención especial de la importancia de expandir los vínculos con naciones como España, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos y Francia.

FUENTE: VTV

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