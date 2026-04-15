Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Vuelo 133 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó con 316 venezolanos

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Abr 15, 2026

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por la emotividad y el compromiso social, arribó al territorio nacional el vuelo 133 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, al traer de regreso a un grupo de 316 ciudadanos venezolanos desde el exterior.

Entre los pasajeros destacan ocho niños y niñas, cuyo retorno representa una de las mayores motivaciones de este despliegue humanitario, permitiéndoles la oportunidad de crecer y desarrollarse nuevamente en su entorno de origen y junto a sus seres queridos.

Con la recepción de estos 316 connacionales a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el Gobierno nacional reafirma su voluntad de continuar con la protección y dignidad de su pueblo.

El compromiso se mantiene firme para asegurar que el retorno de cada niño y adulto sea el inicio de una etapa de desarrollo y estabilidad en el seno de la sociedad venezolana.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió a delegación de la UE y Servicio Europeo de Acción Exterior

15 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

La Salud en Aragua avanza bajo modalidad de humanismo e infraestructura

15 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Vuelo 133 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó con 316 venezolanos

15 de abril de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Sistema hídrico de Aragua se fortalece con la entrega de 28 equipos

15 de abril de 2026 Beatriz Guilarte