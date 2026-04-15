Vuelo 133 de la Gran Misión Vuelta a la Patria aterrizó con 316 venezolanos

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por la emotividad y el compromiso social, arribó al territorio nacional el vuelo 133 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, al traer de regreso a un grupo de 316 ciudadanos venezolanos desde el exterior.

Entre los pasajeros destacan ocho niños y niñas, cuyo retorno representa una de las mayores motivaciones de este despliegue humanitario, permitiéndoles la oportunidad de crecer y desarrollarse nuevamente en su entorno de origen y junto a sus seres queridos.

Con la recepción de estos 316 connacionales a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el Gobierno nacional reafirma su voluntad de continuar con la protección y dignidad de su pueblo.

El compromiso se mantiene firme para asegurar que el retorno de cada niño y adulto sea el inicio de una etapa de desarrollo y estabilidad en el seno de la sociedad venezolana.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA