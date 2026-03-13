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Gracias a la consulta del 8M La Comuna Socialista El Castaño en Ribas ejecutará proyecto

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PorMilexis Pino

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano del Municipio Ribas, transfirió los recursos para la ejecución del segundo proyecto más votado en la primera consulta popular del 2026 en El Castaño.

En asamblea realizada en la populosa comunidad de la parroquia Zuata, el alcalde Juan Carlos Sánchez, conversó con los vecinos a quienes informó que todos los proyectos votados serán tomados en cuenta según la prioridad con la que fueron votados.

“El pueblo es quien decide en qué serán invertidos los recursos para la ejecución de los proyectos en cada comunidad. De ahí, la importancia de la participación del poder comunal en las consultas populares como herramienta de trabajo conjunto pueblo y gobierno”

La ejecución del referido proyecto, consiste en la sustitución de red de aguas servidas en la calle 17 (67 metros), calle 13 (124 metros) y calle 9 de la conocida vecindad (54 metros) para un total de 245 mts del sistema de cloacas.

Yasry Díaz, vecina del sector, destacó la participación masiva de la Comuna Socialista El Castaño durante la consulta. En este sentido resaltó la importancia de participar y con su voto las personas hagan su aporte democrático para elegir los proyectos a ejecutar.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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