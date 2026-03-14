Alcalde Rafael Morales inspeccionó obras integrales en la Comuna San Carlos Indestructible

Durante un recorrido por Tricolor, el mandatario constato los avances donde inspeccionó las labores de asfaltado que forman parte del plan municipal de 2.000 toneladas mensuales.

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, realizó este viernes 13 de marzo dos supervisiones en la comuna San Carlos Indestructible, perteneciente a la parroquia Pedro José Ovalles, la primera en el sector Tricolor donde verificó los avances del segundo Parque de la Aragüeñidad, y la segunda en la comunidad de San Carlos, donde inspeccionó las labores de asfaltado que forman parte del plan municipal de 2.000 toneladas mensuales.

En este sentido, durante el recorrido por Tricolor, el mandatario destacó los extraordinarios avances del nuevo espacio público, que se convertirá en la segunda Zona de la Aragüeñidad en Girardot después del parque lineal realizado en Tapa Tapa.

Además el burgomaestre constato con satisfacción que la comunidad ya se ha empoderado del lugar, asumiendo tareas de cuidado, vigilancia y supervisión permanente, lo cual consideró fundamental para la preservación de estos espacios.

Morales informó que sostuvo un encuentro productivo con emprendedores de la zona, con quienes acordó desarrollar un esquema económico y de financiamiento que será anunciado próximamente, coincidiendo con la inauguración oficial del parque en esta localidad.

AVANCE DE ASFALTADO EN SAN CARLOS

Por su parte, en la comunidad de San Carlos, también perteneciente a la comuna San Carlos Indestructible, el alcalde supervisó los trabajos de asfaltado que se ejecutan en el marco del plan de 2.000 toneladas mensuales para todo el municipio. Recordó que este sector ya cuenta con el 100% de alumbrado público, el cual benefició a 17 comunidades, y ahora el objetivo es alcanzar el mismo nivel en materia vial.

Finalmente, la autoridad municipal agradeció el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y destacó la iniciativa de la gobernadora Joana Sánchez en la creación de estas zonas integrales, demostrando el compromiso con la segunda transformación «Ciudades Más Humanas», consolidando servicios públicos y espacios dignos para todo el pueblo de Girardot.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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