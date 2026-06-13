Gran Misión Vuelta a la Patria regresó a 120 venezolanos desde EEUU

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Vuelta a la Patria realizó su vuelo número 160 desde Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), para traer a sus hogares a 120 venezolanos y venezolanas.

El grupo está compuesto por 30 mujeres, 72 hombres, 10 niñas y ocho niños que están listos para el gran reencuentro familiar, así como para cumplir con protocolos de seguridad y salud que el Gobierno nacional ha dispuesto para ellos.

Luego de superar el debido control migratorio, los compatriotas recibieron atención personalizada, entrevistas individuales y revisiones médicas completas para cuidar su salud física y emocional después del viaje.

Con este nuevo arribo, la Gran Misión Vuelta a la Patria ratifica el compromiso del Estado de asegurar condiciones dignas, humanas y organizadas para todos aquellos venezolanos que eligen emprender el camino de vuelta a casa.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA