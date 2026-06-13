Venezuela firmó acuerdo con IMPSA para terminar Central Hidroeléctrica Tocoma

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado 13 de junio que Venezuela suscribió un acuerdo histórico con IMPSA, reconocida empresa latinoamericana, para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria (E) destacó que este acuerdo permitirá sumar 2.640 megavatios al país, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico de nuestra nación.

IMPSA es una empresa argentina con impacto global, propiedad del Consorcio IAF (de accionistas norteamericanos), líder en el sector energético mundial y en el de grúas portuarias. Se encarga del desarrollo de proyectos llave en mano, que abarcan el diseño, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de equipos de alta complejidad.

FUENTE: LA IGUANA

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