Gran Toma Deportiva Recreativa “Nos Vemos en Tu Zona” llegó al sector El Carmen de Sabaneta

CIUDAD MCY.-El sector El Carmen de Sabaneta, municipio José Rafael Revenga, fue escenario de la Gran Toma Deportiva Recreativa “Nos Vemos en Tu Zona”, una iniciativa orientada a fortalecer la masificación deportiva y promover espacios de integración comunitaria para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La actividad, impulsada por la gobernadora del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez, y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, contó con el acompañamiento del alcalde del municipio José Rafael Revenga, Daniel Perdomo.

Durante la jornada, se desarrollaron clases de actividad física y diversas disciplinas deportivas, entre ellas voleibol, baloncesto y fútbol sala. Asimismo, en la calle El Carmen se habilitó un espacio recreativo con actividades como ajedrez, sogatira, circuito de habilidades y destrezas, futbolito de calle y béisbol 5, entre otras propuestas diseñadas para incentivar la participación de la comunidad.

Al respecto, Daniel Alfonzo, director de Masificación del IRDA, destacó la importancia de acercar el deporte y la recreación directamente a las comunidades.

“Aquí una actividad donde estamos con el desarrollo de la clase de actividad física, actividades deportivas como voleibol, baloncesto, fútbol sala, pero también tenemos en la calle El Carmen un cierre de calle con actividades recreativas”, señaló.

Alfonzo resaltó que la programación contempla una amplia variedad de opciones para garantizar la participación de los más jóvenes y favorecer la integración comunitaria.

“Tenemos ajedrez, sogatira, un circuito de habilidades y destrezas, futbolito de calle, béisbol 5, toda una serie de actividades deportivas recreativas que promueven la integración de todos estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en pro de la masificación deportiva”, agregó.

Con esta jornada, el gobierno Bolivariano de Aragua, a través del IRDA, continúa llevando el deporte, la actividad física y la recreación a las comunidades aragüeñas, fortaleciendo espacios para el sano esparcimiento, la convivencia y la incorporación de nuevos talentos a la práctica deportiva.

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