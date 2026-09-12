Grupo Herencia consolida el tambor como sanación e inclusión social

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por transformar la adversidad en una oportunidad de sanación y reencuentro comunitario, el maestro Armando Manuel Moreno Salgado, conocido popularmente como “Manuel Herencia”, encabeza un proyecto cultural y pedagógico en refugios y campamentos transitorios que albergan a familias afectadas por emergencias habitacionales tras el pasado 24 de junio.

A través del sonido de la percusión afrovenezolana, la danza y el canto, la agrupación promueve la contención emocional, la empatía y la exaltación de la vida en situaciones de extrema vulnerabilidad.

«Buscamos brindar contención emocional, amor, empatía y sentido de pertenencia a través del tambor, demostrando que la cultura, la escuela y el deporte deben conjugarse para complementar de manera integral al ser humano dentro de la sociedad».

​El Grupo Herencia nació el 10 de enero de 1999 en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela, por iniciativa del centro de estudiantes y alumnos de la Escuela de Economía que buscaban rescatar las raíces de la tradición afrovenezolana.

Esta labor mantiene fielmente vivo el legado del recordado promotor cultural Jesús “Totoño” Blanco, insigne figura de San Agustín del Sur. El maestro Manuel Herencia evoca sus enseñanzas, señalando: «Nuestro maestro Totoño siempre nos decía que teníamos que ir a la calle, a los barrios y a las comunidades para que los muchachos conocieran nuestro patrimonio cultural: nuestros tambores, nuestras danzas y nuestros cantos».

​Su mensaje para el mundo abarca una concepción profunda del arte y la existencia, definiendo «la espiritualidad como una energía de vida y una forma de existir y compartir, al margen de doctrinas o religiones».

«El ritmo del tambor conecta directamente con el ‘tan-tan’ del corazón por ser el primer sonido percibido en el vientre materno», e instan a realizar cualquier labor o expresión artística con «amor genuino, incondicionalidad y respeto hacia los demás».

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO | CORTESÍA | CIUDAD CCS