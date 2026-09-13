Musical «Había una vez en Nunca Jamás» hará su estreno en el TOM

Durante un encuentro con los medios de comunicación de la entidad, el elenco de actores ofreció una pequeña muestra de lo que será está súper producción musical

CIUDAD MCY.- En un hecho inédito para las artes escénicas del estado Aragua, el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) presentará los días 26 y 27 de septiembre el musical infantil «Había una vez en Nunca Jamás».

En rueda de prensa con los medios de comunicación que hacen vida en Aragua, Sendy Romero, presidente de la Fundación Teatro de la Opera de Maracay, junto al grupo de jóvenes que protagonizará está historia, ofrecieron detalles de esta gran obra que promete revolucionar el emblemático recinto.

Asimismo, Romero indicó que la superproducción reúne a más de 100 artistas regionales en escena entre actores, bailarines y cantantes, seleccionados mediante un exigente proceso de audiciones en la emblemática institución cultural.

​Explicó que este gran montaje destaca por el uso de recursos tecnológicos de última generación, incluyendo iluminación robótica, pantallas LED y una propuesta visual orientada a elevar los estándares técnicos de las producciones locales.

La dirección general del proyecto está encabezada por Sendy Romero, presidente de la Fundación TOM, junto al trabajo coreográfico de Adrián Pedrá, profesional con tres décadas de trayectoria en el Ballet de Venevisión.

​Las dos únicas funciones programadas representan la consolidación de un programa de formación y proyección del talento emergente aragüeño impulsado por la junta directiva del teatro. La boletería para el espectáculo familiar ya se encuentra a la venta a través de la plataforma digital www.liveri.com.ve y en las taquillas del recinto.

REINA BETANCOURT

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