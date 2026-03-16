Guerra en Irán redefine cupos del Mundial 2026

La selección persa se retira del certamen a solo tres meses de su celebración y es posible que Irak la sustituya

CIUDAD MCY.- A solo tres meses para el Mundial 2026 (87 días), el fútbol y el deporte en general se han visto afectados por el conflicto que se desarrolla en Irán y en todo el Medio Oriente. La selección persa ha decidido retirarse del certamen y la FIFA deberá tomar cartas en el asunto lo antes posible.

El miércoles pasado el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección persa no participará en el Mundial 2026.

“Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder (el ayatolá Alí Jamenei), no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro a la televisión estatal iraní, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Horas antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijeron que Irán es bienvenido para participar. No obstante, el pasado jueves, el mandatario norteamericano le recomendó no participar por su propia seguridad.

Horas antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijeron que Irán es bienvenido para participar. No obstante, el pasado jueves, el mandatario norteamericano le recomendó no participar por su propia seguridad.

La FIFA ahora se encuentra en fuego cruzado entre EE.UU. e Irán.

De no participar, la selección de Irán deberá pagar una multa de 250 000 francos suizos, según el artículo 6 del reglamento del Mundial 2026.

Además, deberá reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación del equipo, que ascienden a 12 millones de dólares. A estas sanciones económicas pueden unirse medidas disciplinarias, como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.

Los llamados “Príncipes de Persia” iban a disputar su cuarto mundial consecutivo y el séptimo de su historia. Su mejor jugador es Mehdi Taremi, delantero de Olympiacos, quien marcó dos goles en Catar 2022. Este año iban a jugar en el Grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

IRAK AL CERTAMEN

Ahora, Irak puede ser su reemplazo para el Mundial 2026, equipo que tiene pautado disputar el repechaje en México este 31 de marzo. La única vez que clasificó fue en México 86.

Sin embargo, el reglamento es ambiguo al respecto. El apartado 6.7 especifica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir y sustituir dicha federación por otra”.

De confirmarse la sustitución de Irán por Irak, Emiratos Árabes Unidos tomará el puesto de la selección iraquí en el repechaje internacional, tras perder ante los mesopotámicos el ‘playoff’ de la zona asiática.

De no ser así, también existe la posibilidad de que el Grupo G se juegue sin Irán, si así lo decide la FIFA; es decir, tres equipos pelearían por dos cupos a los dieciseisavos de final. Aunque eso signifique tres partidos menos y pérdidas millonarias en patrocinios y derechos de transmisión.

También, la Finalíssima entre España y Argentina quedó afectada por el conflicto bélico en la región; estaba pautada para el 27 de marzo en Lusail, Catar, pero ha sido cancelada al no haber acuerdo entre la UEFA y ambas Federaciones de España y Argentina sobre la fecha y la sede del partido.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA