Guterres pide reforzar el diálogo internacional en su última Asamblea General de la ONU

CIUDAD MCY.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la comunidad internacional necesita más diálogo, cooperación y acción colectiva ante los desafíos globales, en un mensaje difundido previo al inicio de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en Nueva York en los próximos días.

Recordó que esta será su última participación en la UNGA como secretario general y subrayó la urgencia de que los líderes mundiales trabajen juntos para enfrentar las crisis más apremiantes.“Necesitamos diálogo internacional, cooperación y acción colectiva ahora más que nunca”, expresó.

El diplomático aseguró que continuará defendiendo los principios de la organización y reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones globales.“No renunciaré a la lucha por un mundo mejor para todos”, señaló.

FUENTE : TELESUR

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