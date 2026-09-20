Miles de usuarios quedaron sin electricidad en Buenos Aires

CIUDAD MCY.- Más de un millón y medio de personas quedaron sin electricidad este sábado en distintos barrios de la ciudad argentina de Buenos Aires, y localidades del conurbano bonaerense, debido a un apagón masivo de casi tres horas.

De acuerdo con el diario La Nación, el corte de energía comenzó alrededor de las 19.47 horas (misma hora que en Chile) y dejó edificios completos a oscuras, calles sin alumbrado público y semáforos fuera de servicio.

El pico de la interrupción en el suministro eléctrico alcanzó a 519.472 usuarios de la compañía Edenor y a 78.125 de la empresa Edesur, según reportes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Entre las zonas con mayor impacto dentro del área de concesión de Edesur se encuentran La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita, además de reportarse cortes en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza y Villa Devoto.

La distribuidora Edesur comunicó las 21:30, la normalización del servicio de los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a su compañía, precisó que el incidente de e alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de su distribuidora.

Sin embargo, a las 22.20, según la última actualización de Enrege, 3.721 usuarios permanecían sin suministro: 2.885 correspondían al área de Edenor y 836 a la de Edesur.

Fuentes del sector le señalaron que el problema se expandió por una falla en un interruptor de la subestación Malaver, en San Martín, que estaba fuera de servicio por mantenimiento.

FUENTE : RADIO MIRAFLORES

FOTO : CORTESÌA DE RADIO MIRAFLORES