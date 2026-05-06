Habitantes de Caña de Azúcar beneficiados con sustitución de colectores

En el Sector 8 se lleva a cabo el cambio de 310 metros de tuberías para optimizar el sistema de aguas servidas

CIUDAD MCY.- Más de mil 400 familias residentes del sector 8 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, fueron favorecidas con la optimización del sistema de drenaje mediante la sustitución de colectores.

Para solventar las afectaciones que ocasionaron el colapso de las antiguas tuberías, que datan de la edificación misma as cuadrillas de labores públicas realizaron la instalación de 310 metros de acometida sanitaria.

Esta acción garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo de la población, al mejorar los mecanismos de descargas y eliminar los focos de enfermedades.

Una vez culminen estos trabajos, se dará inicio a la recuperación de la vialidad con el Plan de Asfaltado y Bacheo en la zona, hecho que posibilitará un tránsito seguro a conductores.

Resulta importante señalar que, la acción se concretó gracias a la articulación del Ejecutivo nacional, regional y municipal, en cumplimiento a la 2T de los planes de gestión gubernamental.

EL PUEBLO HABLA

José González, habitante del sector, elevó su agradecimiento a las autoridades por brindar respuesta oportuna y eficiente a este problema. “Estamos contentos con la gestión que realiza la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Brullerby Suarez, quienes orientaron el arreglo de las tuberías, porque anteriormente vivíamos con el desbordamiento de las aguas negras”.

Alexis Ramírez, trabajador de un local comercial, calificó como excelente la obra, pues el abordaje integral de los servicios no solo dignifica las condiciones de vida, sino también incrementa la economía local. Como parte de su intervención, exhortó a llevar las labores a otras áreas vulnerables de la jurisdicción.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY