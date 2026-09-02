Habitantes de Mariño recibieron más de 500 beneficios de salud

CIUDAD MCY.- Un equipo de profesionales pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Anca se trasladó hasta la comunidad Parcela 57 de la parroquia Samán de Güere de Mariño, para realizar una jornada de integral de salud donde se brindaron 523 beneficios a la población.

El abordaje estuvo dentro de las directrices políticas impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado para asegurar la asistencia sanitaria al pueblo de forma oportuna y gratuita. La actividad se desarrolló gracias al trabajo vecinal agrupado en la comuna El sol nace por el Esequibo con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Plan de la Aragüeñidad.

Se atendieron un total de 96 personas, 88 mujeres y 8 hombres, además de la realización de 114 consultas clínicas. Las evaluaciones especializadas quedaron distribuidas en 89 atenciones de medicina general, 18 consultas odontológicas y 7 revisiones pediátricas. Las labores preventivas e inmunológicas incluyeron 182 pesquisas diagnósticas de hipertensión arterial, peso y talla; 16 tratamientos de desparasitación; charlas formativas de educación sanitaria y la aplicación de 9 dosis de la vacuna antiamarílica. Asimismo, el servicio de farmacia cubrió los requerimientos de 96 pacientes mediante la entrega de 1.020 unidosis de medicamentos.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, destacó el alcance del despliegue en el eje mariñense. «Seguimos uniendo esfuerzos institucionales para consolidar una Venezuela humana que priorice la vida de los niños, madres y abuelos. Nos encontramos en una franca etapa de reconstrucción de las redes ambulatorias, garantizando médicos, vacunas y tratamientos en cada hogar», sostuvo.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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