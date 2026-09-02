CDI La Fundación de Cagua garantiza consultas de gastroenterología y estudios endoscópicos gratuitos

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas destinadas a democratizar el acceso a la medicina de alta especialización y fortalecer la red primaria, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) mantiene activo el servicio de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) La Fundación en Cagua, municipio Sucre.

Esta planificación asistencial regular, enmarcada en las políticas de salud pública, sigue las instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado para asegurar exámenes diagnósticos complejos sin costo alguno para el pueblo. La operatividad de este servicio especializado se consolida en el municipio Sucre gracias al esfuerzo conjunto de la gobernadora Joana Sánchez, enlazando la captación de pacientes a través de la Ruta de la Aragüeñidad.

Bajo la dirección del Jesús Colmenares, director del ASIC La Fundación, el centro asistencial ofrece un esquema de atención estructurado: las consultas médicas especializadas se efectúan los días lunes y viernes, mientras que los procedimientos técnicos y estudios endoscópicos de alta resolución se ejecutan los martes y jueves por parte de un personal altamente calificado.

Durante la más reciente jornada de evaluaciones, un total de 10 pacientes de la parroquia Cagua recibieron atención médica integral para el abordaje de diversas patologías del tracto digestivo superior, lográndose realizar con éxito cinco procedimientos de endoscopia digestiva diagnóstica. Este servicio demuestra la funcionalidad técnica de la red primaria al garantizar servicios especializados en sus centros de salud, además representa un ahorro económico de gran impacto para las familias al tener acceso gratuito.

Al respecto, la Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, resaltó la trascendencia de visibilizar la disponibilidad de estos estudios de alta tecnología directamente en los sectores populares. «Nos mantenemos desplegados bajo las premisas de una Venezuela humana, demostrando que los exámenes que en el sector privado son costosos e inaccesibles, aquí se garantizan de forma gratuita y con la mejor calidad técnica», afirmó la autoridad sanitaria.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS | PRENSA CORPOSALUD ARAGUA