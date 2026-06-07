Habitantes de Urdaneta fueron beneficiados con jornadas de atención integral

El alcalde Julio Melo lideró los despliegues en las comunidades Dos Montes y Santa Rosa de Lima, enmarcados en la 4ta Transformación del Plan de las 7T.

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de garantizar la salud y el vivir bien del pueblo aragüeño, la Alcaldía del municipio Rafael Guillermo Urdaneta desplegó dos extraordinarias Jornadas de Atención Social Integral que beneficiaron a más de 350 personas de los sectores Dos Montes y Santa Rosa de Lima.

​Estas acciones se ejecutan siguiendo de manera estricta las orientaciones del ejecutivo nacional y regional, impulsando con fuerza la Cuarta Transformación Social (4T) del Plan de las 7T, de la mano con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

En tal sentido, la Comuna Agroproductiva Revolucionarios del Sur se vistió de fiesta teniendo como escenario la Escuela Básica Estadal Dos Montes, donde además se celebró el Día del Adulto Mayor, brindando atención oportuna a más de 200 personas de la comunidad.

​En este despliegue, las personas de la tercera edad fueron los consentidos de la jornada. En el lugar se atendieron a 89 abuelos y abuelas pertenecientes a 7 círculos de abuelos, quienes además de recibir consultas de medicina general, entrega de medicamentos y ayudas técnicas, disfrutaron de un día lleno de sano esparcimiento. La actividad vibró con juegos de mesa, bailes y dinámicas recreativas que contaron con la participación activa del alcalde Julio Melo.

​»Trabajamos con el corazón para garantizar el bienestar de nuestra gente», afirmó el mandatario local, destacando la importancia de proteger a quienes lo han dado todo por la patria.

El despliegue de amor se trasladó también a la Comuna José Rafael Núñez Tenorio, específicamente a los espacios del consultorio médico popular de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Allí, más de 150 habitantes entre adultos mayores, niños, niñas y adolescentes recibieron asistencia directa.

​Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos y atención integral. Asimismo, los más pequeños de la casa disfrutaron de una agenda recreativa cargada de juegos y sonrisas.

​»Cumpliendo con firmeza las políticas de protección social de la 4T del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, seguimos garantizando la salud en nuestras comunidades. Trabajamos con amor, compromiso y eficiencia», apuntó con gran satisfacción el alcalde Julio Melo.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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