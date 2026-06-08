Tovar fortalece la seguridad ciudadana con despliegue de organismos de prevención

CIUDAD MCY.- Siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánche; el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, encabezó una reunión especial de seguridad junto a la directora general, Eylin Méndez, y el director de Seguridad Ciudadana, José Aguirre, con la participación de los distintos cuerpos policiales y organismos de prevención que hacen vida en la jurisdicción.

Durante el encuentro se evaluaron estrategias y acciones conjuntas orientadas a fortalecer la seguridad, la prevención del delito y el mantenimiento del orden público en todo el territorio municipal.

Posteriormente, se desplegó un operativo especial con la participación de los organismos de seguridad y prevención, reforzando la presencia institucional tanto en el casco turístico de la Colonia Tovar como en los sectores agrarios del municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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