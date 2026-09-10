Hábitat y Vivienda coordina estrategias para impulsar construcción de viviendas

CIUDAD MCY.-La ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, se reunió con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, junto a sus respectivos equipos de trabajo. Este encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones prioritarias en materia de desarrollo urbano.

La reunión tuvo como propósito central la exposición de las estrategias gubernamentales para optimizar y dinamizar los frentes de construcción desplegados a escala nacional. Durante la jornada, las autoridades revisaron los planes de acción destinados a fortalecer la infraestructura residencial en las diversas regiones del país.

En este espacio de trabajo, el ministerio detalló la planificación correspondiente a los nuevos desarrollos habitacionales. Esta programación contempla la asignación eficiente de recursos y la coordinación entre organismos para asegurar la edificación efectiva de los inmuebles proyectados.

Estas medidas representan la respuesta gubernamental oportuna ante las afectaciones que sufrieron diversas familias como consecuencia de los sismos registrados el pasado 24 de junio. El plan de acción prioriza la atención integral de los damnificados mediante soluciones habitacionales concretas.

FUENTE: MINVIVIENDA

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL