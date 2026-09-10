Conppa fueron presentados como modelo de gestión comunitaria en el COFI 37

CIUDAD MCY.-Durante el 37.º Período de Sesiones del Comité de Pesca de la FAO (COFI 37), el viceministro de Producción Primaria, Pesquera y Acuícola, Pedro Emilio Guerra Castellano, presentó la experiencia de los Consejos del Poder Popular de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa), como modelo de gestión comunitaria.

En su intervención, destacó que este modelo sitúa a las comunidades organizadas en el centro de la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas del sector pesquero y acuícola artesanal.

Asimismo, resaltó el programa Tejiendo Redes, que fortalece la participación de las mujeres en toda la cadena de valor mediante la formación técnica, la captura, la transformación y la agregación de valor a los productos pesqueros.

“Las pescadoras son dueñas de su producción, de sus medios de producción y de sus capturas”, afirmó el viceministro, al destacar la labor efectiva de las féminas y el aporte de esta política al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible cinco (ODS 5) sobre igualdad de género.

También dio a conocer el programa Juventud Pesquera, orientado a garantizar el relevo generacional mediante procesos de formación técnica, virtual y presencial, que permiten a las nuevas generaciones transformar su realidad sin abandonar sus comunidades ni sus medios tradicionales de vida.

FUENTE: VENEZUELA FAO

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL