Hacer fotografía es un acto de conciencia, no solo hacer clic

CIUDAD MCY.- Desde la llegada del primer daguerrotipo a Venezuela en 1840 hasta las coberturas periodísticas e hiperlocales de la actualidad, la fotografía se consolida como el pilar fundamental del archivo histórico de la nación. Cada 19 de agosto, Venezuela y el mundo rinden homenaje a quienes inmortalizan la realidad a través de la lente.

Esta conmemoración unificada, promovida en el país desde 1999 por la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines (Avecofa), rememora el hito de 1839, cuando el francés Louis Daguerre presentó el daguerrotipo ante la Academia de Ciencias de París, dando origen a la disciplina que transformaría la memoria visual de la humanidad.

A propósito de esta efeméride, Henry Cedeño, representante de la Fundación Ciudad Compartida, reflexionó sobre la evolución vertiginosa de la fotografía y los desafíos que enfrenta la profesión ante el auge de las herramientas digitales y la inteligencia artificial (IA).

DE LA ERA ANALÓGICA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cedeño recordó cómo la disciplina ha trascendido desde sus inicios artesanales hacia la inmediatez moderna: «Desde que se inventó la fotografía en 1839 hasta nuestros días, el avance fue paulatino; pero con la llegada de la era digital y ahora con la inteligencia artificial, los cambios han sido vertiginosos.

Anteriormente, la fotografía servía como prueba fehaciente en cualquier ámbito jurídico o documental; hoy, con la facilidad de los montajes digitales, debemos rescatar el valor de la imagen hecha a conciencia para que permanezca como un registro real para las futuras generaciones», destacó.

LA ESENCIA DEL FOTÓGRAFO VS. EL ARTE DIGITAL

Ante el impacto de los generadores de imágenes por IA, Cedeño enfatizó que el rol del reportero gráfico y del fotógrafo profesional sigue más vigente que nunca, distinguiendo la creación técnica del mero uso de programas informáticos.

Explicó que entre hacer una fotografía y tomar hay una diferencia sustancial, “Cuando haces una foto, interviene el criterio humano: mides la iluminación, evalúas la calidad de la luz y controlas la velocidad para plasmar una intención», explicó Cedeño.

Sin embargo, señaló, que las imágenes generadas por IA pertenecen al ámbito del arte digital, sin sustituir los tres pilares fundamentales de la fotografía: el manejo de la sensibilidad (ISO), la velocidad de obturación y la luz.

FORMACIÓN Y «AGUDIZAR LA MIRADA»

Cedeño, con más de 40 años de trayectoria, hizo un llamado a las nuevas generaciones de jóvenes y aficionados que capturan imágenes diariamente desde sus teléfonos móviles para que profundicen en la técnica periodística y artística.

“Invito a la juventud a ir más allá del automatismo, a estudiar composición, encuadre y lenguaje visual. No debemos actuar “entubados” o en automático. La clave del fotógrafo está en agudizar la mirada y aprender a observar todo el entorno antes de hacer el disparo», concluyó.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA