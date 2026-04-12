¿Haces ejercicios? Conoce los beneficios de consumir agua de coco

CIUDAD MCY.- El agua de coco es una alternativa definitiva para atletas y entusiastas del fitness. Frente a los suplementos industriales que dependen de azúcares refinados, conservantes y colorantes artificiales, este recurso natural ofrece una recuperación de fluidos inmediata y orgánica.

Expertos en nutrición deportiva, destacan que su estructura es notablemente similar al plasma sanguíneo humano, lo que facilita una absorción celular eficiente, posicionándose como una opción de hidratación limpia y libre de los químicos que suelen saturar el organismo.

El valor diferencial del agua de coco reside en su equilibrio científico de electrolitos esenciales, superando a las bebidas comerciales cuya base suele ser el sodio para forzar la retención de líquidos. Este recurso natural destaca por su altísima concentración de potasio, fundamental para prevenir calambres y regular la presión arterial tras el esfuerzo físico.

Además, aporta magnesio y calcio, claves para la contracción muscular y la salud ósea, junto con antioxidantes que combaten el estrés oxidativo generado durante entrenamientos de alta intensidad. Más allá de sus propiedades funcionales, el agua de coco es naturalmente baja en calorías y carbohidratos, una característica que previene la pesadez estomacal y los picos de glucosa, permitiendo mantener un rendimiento constante.

Otros beneficios

Mejora la digestión, su consumo ayuda a equilibrar el pH del estómago y alivia problemas digestivos como la acidez o la gastritis. Además es una bebida ideal para bajar la presión arterial, gracias a su alto nivel de potasio ayuda a regular y reducir la presión arterial alta. Para la salud renal, actúa como diurético natural, facilitando la eliminación de toxinas y ayudando a prevenir cálculos renales.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA