HCM fortalece salud femenina con despistaje de cáncer de cuello uterino

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del cáncer de cuello uterino, con el propósito de crear conciencia acerca de su detección temprana, prevención mediante aplicación de vacuna y por controles ginecológicos anuales.

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, se llevó a cabo exitosa jornada de despistaje, en el Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay (Sadhcm), a través del servicio de Ginecología y Obstetricia, donde se atendieron un total de 30 féminas, provenientes de diversos municipios del estado Aragua.

La directora general del Sadhcm, especialista Elba Petit, informó que en la actividad se ofrecieron consultas ginecológicas, toma de muestra para citología sesiones educativas sobre la importancia, prevención y diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, con el fin de fortalecer la salud femenina de las aragüeñas.

Petit destacó que en el Servicio de Ginecología del principal centro de salud de la entidad, se atienden un aproximado de 25 pacientes diarios, con el objetivo de captar y detectar a tiempo diferentes patologías ginecológicas, a fin de dar seguimiento de la afección y además brindar respuesta quirúrgica, de ser necesario.

En la actividad participó un equipo multidisciplinario conformado por especialistas, residentes, personal de enfermería, dedicado a la prevención de patologías ginecológicas, en interés de fortalecer la salud sexual y reproductiva de las féminas.

Dichas acciones se realizan en cumplimiento de las políticas de salud emanadas desde la Presidencia Encargada, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, y bajo los lineamientos de la vocera del poder popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, de garantizar salud especializada y gratuita a las mujeres de la entidad aragüeña.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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