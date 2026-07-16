Hermanas Brea comandan atletismo

El pertiguista Ricardo Montes de Oca es otra carta fuerte para los Juegos Centroamericanos

CIUDAD MCY.- Las vigentes recordistas del campeonato Rosa Rodríguez y las hermanas Joselyn y Edymar Brea son las principales figuras del atletismo venezolano en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La misión para la delegación tricolor es superar la próspera cosecha en San Salvador 2023 de seis medallas áureas y dos de bronce, esta vez con la ausencia de la plusmarquista mundial y campeona olímpica Yulimar Rojas.

AUTORIDAD EN EL FONDO

Las hermanas Brea arribarán a la pista principal del estadio Olímpico Félix Sánchez, en Dominicana, para imponer su ley.

En la anterior edición, Joselyn Brea se adjudicó tres coronas en las pruebas media maratón, 1.500 y 5.000, en estas dos últimas con récord de campeonato incluido.

En Santo Domingo repetirá su accionar en las tres pruebas, siendo su especialidad más fuerte los 5.000 metros distancia que la convirtió en finalista olímpica en París 2024.

Asimismo, su hermana menor Edymar Brea le acompañará en la línea de salida de las tres pruebas de resistencia.

A diferencia de San Salvador 2023 donde ocupó el sexto lugar en los 5.000, este capítulo de los Juegos Centraomericanos y del Caribe presenciará una versión más fortalecida de Edymar que llega a la justa con el respaldo de dos títulos bolivarianos conquistados en Lima-Ayacucho 2025 en 5.000 y 10.000 metros.

TERCERA CONSECUTIVA

El potencial femenino se refuerza con la inagotable Rosa Rodríguez, pieza fundamental del equipo que buscará su tercera corona consecutiva en el lanzamiento de martillo tras sus triunfos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Dominadora del martillo nacional desde 2005, Rodríguez sumó durante 2025 dos nuevos premios internacionales con sus victorias en el Campeonato Suramericano de Argentina con 71.04 y cerró el calendario en diciembre comandando los Bolivarianos Lima-Ayacucho con 69.97.

Este año ha visto acción en una ocasión, durante el campeonato nacional de especialidades donde marcó 68.75.

A Dominicana arribará como la favorita al oro con 73.13 distancia que registró en la Reunión de Madrid en julio de 2025.

El equipo femenino lo completan las velocistas Orangys Jiménez (100-200) y Glanyernis Guerra (100), Hilary Rivas (suplente 4×100 mixto), Ahymara Espinoza (impulso de bala), Ornelis Ortiz (triple salto), Yenniver Veroes (martillo), Milángela Rosales (marcha) y la heptatlonista Marienger Chirinos.

RECORDISTAS MASCULINOS

Asimismo, en las pruebas masculinas comandan el apartado los recordistas nacionales Ricardo Montes de Oca, Alexis Nieves y Javier Gómez.

Tras un período de profundo crecimiento como atleta en el cual sumó títulos juveniles y absolutos en certámenes de la región, Montes de Oca competirá en su segunda experiencia de Juegos Centroamericanos, esta vez para la conquista de la gloria en el salto con pértiga.

Montes de Oca, con 16 años de edad, alcanzó el cuarto lugar en la garrocha de San Salvador 2023 con 5.40.

Más maduro y con una mejora sobre los 30 centímetros en su tope personal que lo elevan a 5.70, el larense perfila ubicarse entre las primeras dos posiciones de la prueba.

Alexis Nieves, medalla de plata panamericana en el reciente campeonato de mayores realizado en Medellín, buscará destacar en los 200 metros, también participará en el hectómetro, en el relevo 4×100 y en el mixto junto a Bryant Álamo que también dirá presente en 100.

VUELTA AL OVALO

Por otra parte, Javier Gómez, subcampeón panamericano y primer venezolano en correr por debajo de los 45 segundos en los 400 metros, luchará por subir al podio en la vuelta al óvalo con su 44.66, al igual que Kelvis Padrino, otro de los corredores referentes regionales en la distancia.

En la nómina de los hombres se incluyen Axel Gómez y Carlos Zambrano para completar el relevo 4×400 junto a Javier y Kelvis; los olímpicos de París 2024 Leodan Torrealba (salto triple) y José Maita (800) y Ryan López (800).

Eubrig Maza (largo), Carlos Córdoba y Gerson Izaguirre (decatlón), David Vivas y Ángel Ramírez completarán equipo del 4×100 hombres, José González (3000 con obstáculos), Jefferson Chacón (marcha), y los fondistas Sebastián López (1.500), Gabriel Guzmán (1.500 y 5.000) y Oliver Díaz (5.000).

El cuerpo de técnicos que acompañará al seleccionado está compuesto por César Martínez y Luis Salas en la velocidad, Marvin Blanco para el fondo, Ricardo Montes de Oca (padre) para los saltos verticales, Orlando Pérez para los lanzamientos, Juan Luis Trillo y Eladio Farfán para las pruebas combinadas.

El atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 abre el programa el 2 de julio con el maratón y la marcha femenina, continúa los siguientes días 3 al 7 con las pruebas de pista y cierra el 8 de agosto con la marcha masculina.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA