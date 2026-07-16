Messi califica a España como «una selección enorme»

El astro argentino disputará su tercera final del Mundo, en un duelo que considerará especial ante España

CIUDAD MCY.- La selección de Argentina completó otra gesta histórica al sellar su boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026. Tras revertir un marcador adverso y vencer 2-1 a Inglaterra el pasado miércoles en Atlanta, la escuadra dirigida por Lionel Scaloni se prepara para disputar la definición del campeonato este domingo en Nueva Jersey, en un choque que representará la tercera final mundialista en la carrera de su capitán y referente, Lionel Messi.

El rival en el duelo cumbre será la selección de España, un contrincante sumamente familiar para el astro argentino debido a su pasado en el Barcelona. Durante la rueda de prensa posterior al triunfo ante los británicos, Messi elogió la identidad futbolística del cuadro europeo y reconoció el valor sentimental que posee este enfrentamiento en lo personal.

«Es una selección enorme, con grandísimos jugadores y una filosofía de fútbol con la que ya llevan muchísimos años jugando de esta manera. A varios de sus integrantes me he enfrentado, los sigo de cerca y sé que varios de ellos están en el Barcelona, un equipo al cual quiero y sigo, así que sin duda será un partido especial», confesó el ’10’ de la Albiceleste.

FINAL DE REGISTROS HISTÓRICO

El choque por la corona mundial en territorio estadounidense dejará marcas sin precedentes en la historia del fútbol asociado. De acuerdo con los datos del analista Alexis Martín-Tamayo (MisterChip), esta cita representará la primera final de un Mundial disputada entre los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América. De igual manera, constituirá la primera definición por el título entre dos países de habla hispana desde la edición inaugural de Uruguay 1930, cuando los locales se midieron justamente ante el combinado argentino.

Esta final emula en jerarquía a la postergada Finalissima, un compromiso que originalmente debía disputarse en marzo de este año en Lusail (Qatar) como antesala al certamen y que ahora servirá como el marco perfecto para cerrar la Copa del Mundo más grande de la historia, la cual llega a su fin tras un centenar de compromisos disputados a lo largo de más de un mes de competencia.

Para la exitosa era comandada por Lionel Scaloni en el banquillo técnico, este compromiso representará la quinta final en su ciclo de trabajo, sumando sus participaciones previas en dos Copas América, dos Copas del Mundo y la recordada consagración en la Finalissima de 2022. Esta constancia en la élite del fútbol global ratifica el extraordinario acoplamiento de un grupo que se mantiene hambriento de gloria.

«Venimos de ganar la Copa del Mundo, hemos sido el mejor equipo en los últimos cuatro años, y hoy estamos nuevamente entre los dos mejores equipos del mundo en otra final», puntualizó Messi en declaraciones recogidas por el periodista Fabrizio Romano, dejando en claro que la escuadra campeona defensora saldrá al césped de Nueva Jersey con la firme intención de bordar la cuarta estrella en su escudo.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA