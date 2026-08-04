Héroes de Aragua: La luz de la esperanza que brilló entre escombros

Tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, funcionarios y voluntarios demostraron que la solidaridad aragüeña no conoce límites, a más un mes de la tragedia, el Gobierno regional condecoró a quienes lo arriesgaron todo por salvar vidas, narrando historias de supervivencia que quedarán grabadas en la memoria de los aragüeños

CIUDAD MCY.- Con la valentía inquebrantable, la gallardía admirable y el compromiso humano indescriptible, fueron las cualidades que enmarcaron el emotivo homenaje rendido a voluntarios y organismos de prevención y seguridad que participaron sobre suelo aragüeño en las maniobras de búsqueda y rescate, tras el devastador doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

​En medio de la emergencia, funcionarios y civiles dejaron a un lado su propio descanso y arriesgaron sus vidas para ponerlas al servicio de las familias afectadas por el siniestro natural, erigiéndose como verdaderos símbolos de esperanza para todos los aragüeños.

​«TODOS SOMOS HÉROES»

​Desde el primer instante de la emergencia, la ciudadanía dio un paso al frente. Uno de los rostros de esta solidaridad es Eyker Alexander Bolívar, conocido cariñosamente como «El Topito».

Este joven acudió sin dudarlo a prestar ayuda en una de las edificaciones afectadas en la entidad, por lo cual fue condecorado por el Gobierno regional con el reconocimiento «Héroes y Heroínas de Aragua».

​Con la humildad que caracteriza a quienes sirven de corazón, Bolívar expresó su gratitud y extendió el honor a sus compañeros:

​“Me siento sumamente agradecido, honrado de estar acá el día de hoy y de tener un verdadero compartir con todos los héroes que están aquí, junto a mí, porque como dije, todos somos héroes”.

​Para «El Topito», la solidaridad fue el motor principal durante las horas de angustia. “Fue una experiencia que nunca pensamos vivir, pero que nos enseña cada día que el aragüeño es una cosa increíble y que pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Es por ello que, esta condecoración me llega al corazón y justamente a todas las personas de la entidad”, concluyó.

MILAGRO EN LA GUAIRA DESDE ARAGUA

Cuando la oscuridad, el silencio y la desesperación amenazaban con apoderarse del escenario, el compromiso de salvar vidas se convirtió en un faro inextinguible, así lo demostraron Anthony Ortuño y Diego Márquez, funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Mario Briceño Iragorry, quienes se trasladaron hasta el estado La Guaira para apoyar en las labores de rescate.

La tragedia los llevó a las ruinas de un edificio de ocho pisos que había colapsado por completo. Tras 12 agotadoras horas de búsqueda, un sonido rompió el silencio entre los escombros: era la voz de una madre y el llanto de un recién nacido.

Se trataba de Dayana Patiño y su bebé de apenas 18 días de nacido. Estaban totalmente sepultados, inmovilizados hasta el punto en que la madre no podía amamantarlo.

Fue entonces cuando estos «Hombres de naranja» iniciaron un trabajo incansable, quirúrgico y lleno de fe. Tras 33 horas de ardua labor ininterrumpida, lograron el milagro: extraer con vida a la mujer y a su pequeño.

El funcionario Ortuño, recordando el tenso momento del hallazgo, relató: “Yo estuve en la zona de La Guaira representando al estado Aragua. En el momento del rescate, veo dentro de tantos escombros y pequeños espacios que se encontraban descubiertos, que alguien sacó la mano (…) era Dayana. Por dentro, impresionado, me dije: ‘entre tantos escombros, entonces hay una persona con vida’”.

El proceso de extracción fue sumamente delicado. “En ese momento empezamos a hacer las labores. Yo me dirijo a la madre para sostener al niño y luego poder extraerla a ella. En el momento en que el niño llegó a mis brazos, quedé sorprendido”, continuó el rescatista.

REENCUENTRO QUE SANA EL ALMA

​A un mes de aquel milagro de vida, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, encabezó la entrega de reconocimientos a estos rescatistas, exaltando su incansable labor.

​Anthony Ortuño, profundamente conmovido, retribuyó el gesto por la condecoración: “Agradecido grandemente con Dios primero y con la gobernadora Joana Sánchez por la entrega de este reconocimiento como héroe de Aragua (…) Ya después de un mes de la gran tragedia que conmovió a toda Venezuela, estamos agradecidos con todas las personas que estuvieron muy pendientes de nosotros”.

​Sin embargo, para Ortuño, la mayor medalla no fue de metal, sino de vida. A más de un mes del suceso, el joven rescatista tuvo la oportunidad de volver a ver a la familia que salvó:

​“Hace unos días atrás nos reencontramos con el bebé, Juan David, y su mamá, Dayana Patiño. Para mí fue algo muy bonito. Volverme a reencontrar con el bebé que estuvo en mis brazos en una situación muy fea, dentro de mucho escombro, y que hoy en día lo haya visto y lo haya cargado otra vez sin tener que hacer nada de lo que hice en el rescate, fue algo muy hermoso, y toda su familia me lo agradeció mucho”.

​Hombres como «El Topito», Anthony Ortuño, Diego Márquez y todos los voluntarios involucrados demostraron que, incluso en medio de las peores tragedias naturales, la humanidad, el coraje y la vocación de servicio son la fuerza más poderosa para reconstruir la esperanza.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA