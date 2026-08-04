Guardia Nacional Bolivariana: 89 años de honor y compromiso patrio

El accionar del este componente trasciende en la actualidad el orden público tradicional, al enfrentar desafíos heterogéneos que demandan respuestas complejas

CIUDAD MCY.-La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) conmemora 89 años de aniversario, tras su creación un 4 de agosto. Esta fecha conmemora la creación oficial del cuarto componente de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 1937.

El enfoque de este cuerpo se erigió bajo el lema “El honor es su divisa”, que cargados de momentos históricos, transformación social y desafíos actuales del componente de cooperación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en articulación con las bases populares, la protección ambiental, la ciberseguridad y la presencia fronteriza, definen la hoja de ruta de la Guardia Nacional Bolivariana en el panorama contemporáneo.

A lo largo del desarrollo institucional en Venezuela, la función del resguardo público y el orden interno ha recorrido un camino marcado por transformaciones estructurales. Desde los incipientes y complejos intentos decimonónicos (periodo entre 1801 y 1900) hasta su refundación técnica en la década de 1930 y su vertiente comunitaria contemporánea, este cuerpo ha buscado redefinir su rol frente al Estado y los ciudadanos.

ORIGEN E HISTORIA

En 1839 ocurrió un primer intento por estructurar una Guardia Nacional, el cual desapareció al poco tiempo debido a la falta de recursos económicos e infraestructura. Para 1841, el general José Antonio Páez decretó la creación de la Guardia Nacional de Policía, orientada al orden urbano y la seguridad de los caminos; iniciando 1847, ante las constantes pugnas políticas e inestabilidad de la época, esta institución fue suprimida.

EVOLUCIÓN

El actual componente moderno emergió formalmente en el siglo XX bajo la asesoría técnica de una misión de la Guardia Civil Española.

El 17 de septiembre de 1936, se creó por primera vez la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad. La escuela se instaló en la emblemática sede de Villa Zoila en Caracas con sus primeros alumnos. Luego, el 4 de agosto de 1937 se promulga el decreto formal de creación de la institución armada.

GUARDIA DEL PUEBLO Y PROXIMIDAD

En la historia contemporánea, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) expandió su doctrina institucional para fortalecer la interacción directa con la ciudadanía, consolidando la iniciativa de la Guardia del Pueblo.

Prevención Social y Seguridad Ciudadana: Despliegue permanente en sectores populares para articular acciones preventivas contra el delito y promover espacios culturales y deportivos

Integración Comunitaria: Trabajo conjunto y directo con consejos comunales, comités de seguridad y organizaciones de base para atender necesidades locales específicas.

Auxilio y Gestión de Riesgo: Apoyo técnico y logístico indispensable ante situaciones de emergencia, desastres naturales o contingencias sociales.

DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

Sin embargo, el accionar del componente trasciende hoy el orden público tradicional, enfrentando desafíos heterogéneos que demandan respuestas complejas.

Combate al delito transnacional y zonas fronterizas. Resguardo limítrofe mediante operaciones contra la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la delincuencia organizada transfronteriza, coordinadas estratégicamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

RAFAEL VELÁSQUEZ

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