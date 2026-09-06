Hidroven realizó mantenimiento en estaciones de bombeo de Tovar

Las labores en las estaciones Aguacatal y El Incienso incluyeron la revisión del sistema eléctrico y la fase de recuperación de tanques para restablecer el suministro.

CIUDAD MCY.-En el marco de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos impulsado por la presidenta, Delcy Rodríguez; el Ministro del Poder Popular de las Aguas (MinAguas); la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, se ejecutó una jornada de atención técnica e infraestructura hídrica en la entidad.

Estas labores estuvieron enfocadas en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo correspondientes a las estaciones Aguacatal y El Incienso de Hidroven.

La jornada contó con la supervisión de la directora de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Diana Tobioli junto con al equipo técnico de la gerencia de Hidroven Aragua a cargo del Ing. Roddy González y el Departamento de Tratamiento de Calidad de Agua liderado por el Ing. Gilberto Cisner.

El despliegue buscó corregir fallas operativas y asegurar el correcto funcionamiento de los componentes mecánicos encargados de impulsar el recurso hídrico hacia las redes de distribución

Asimismo, las cuadrillas especializadas procedieron a la optimización integral del sistema eléctrico en ambas estaciones.

Estas acciones de adecuación de realizaron con el propósito de garantizar la estabilidad de los tableros de control y proteger los equipos ante posibles variaciones en el flujo eléctrico.

Actualmente, el personal operativo de Hidroven se encuentra desplegado en la recta final de recuperación y llenado de los tanques de almacenamiento.

Debido a este proceso técnico de presurización y estabilización del sistema, el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable para la comunidad está proyectado para llevarse a cabo durante el día de mañana.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR