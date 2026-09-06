Alcaldía de Urdaneta fortalece la producción ecológica y el control ganadero

CIUDAD MCY.-Como parte de las políticas orientadas a fortalecer el aparato agroproductivo y garantizar la seguridad alimentaria, la Alcaldía Bolivariana del municipio Rafael Guillermo Urdaneta desplegó una serie de jornadas técnicas centradas en el desarrollo agrícola sostenible y el control sanitario ganadero.

Durante la jornada, la Dirección de Desarrollo Agropecuario municipal ejecutó una inspección técnica a los cultivos de ají margariteño local.

La actividad permitió verificar el uso de insumos orgánicos y bioinsumos, consolidando un modelo agrícola sostenible que protege el suelo y garantiza alimentos más sanos para la población venezolana.

Paralelamente, las autoridades locales sostuvieron una reunión de balance junto al Estado Mayor Municipal del Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino, siguiendo los lineamientos de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, el ministro padrino Vladimir Padrino López y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez.

Este despliegue busca certificar a Venezuela como país libre de fiebre aftosa ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), un paso clave para blindar la producción de carne y leche e ingresar con fuerza a los mercados internacionales.

«Impulsando el desarrollo productivo y la soberanía alimentaria, demostramos el trabajo en equipo, compromiso y eficiencia al servicio del pueblo productor. Seguimos apostando por el campo y la producción ecológica con el sello de nuestra tierra», afirmó el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo.

Con estas acciones, el municipio Urdaneta se consolida como un eje estratégico para el desarrollo agroproductivo del estado Aragua y del país, garantizando soberanía alimentaria con producción nacional y sustentable.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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